Золотая рыбка: в миллион рублей обошлась омичам незаконная ловля стерляди

Желание заработать на краснокнижной рыбе привело двух мужчин из Горьковского района на скамью подсудимых. Две выловленные стерляди обошлись браконьерам очень дорого: пенсионер без имущества будет вынужден отрабатывать 300 часов, а его подельник — выплачивать ежемесячно по 18 000 рублей до полного погашения долга.
Два местных жителя Горьковского района, не имея разрешения на рыболовство в реке Иртыш и ее притоках, использовали в процессе ловли запрещенную донную сеть. В момент их задержания сотрудниками надзорного органа, в сети у браконьеров оказались две стерляди.
«Рассмотрев материалы дела, суд признал граждан 67 и 43 лет виновными в совершении преступления “Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов”. Гражданам назначен штраф по 500 000 рублей каждому, а также солидарно полную сумму материального ущерба — по 4 572 рублей», — сообщила пресс-служба ГУФССП России по Омской области.
Поскольку у старшего неплательщика в собственности имущества не имелось, из доходов — только минимальный размер пенсии, суд постановил освободить пожилого браконьера от штрафа, заменив меру пресечения на 300 часов обязательных работ. Второй, молодой браконьер, тоже оказался небогатым человеком — суд предоставил ему рассрочку, с обязательством выплачивать ежемесячно по 18 000 рублей до полного погашения долга в 500 000 рублей.