Золотая рыбка: в миллион рублей обошлась омичам незаконная ловля стерляди

Поскольку у старшего неплательщика в собственности имущества не имелось, из доходов — только минимальный размер пенсии, суд постановил освободить пожилого браконьера от штрафа, заменив меру пресечения на 300 часов обязательных работ. Второй, молодой браконьер, тоже оказался небогатым человеком — суд предоставил ему рассрочку, с обязательством выплачивать ежемесячно по 18 000 рублей до полного погашения долга в 500 000 рублей.