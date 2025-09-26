«Это не по-королевски»: Киркоров объяснил, почему пропустил «Интервидение»

Певец Филипп Киркоров объяснил причины своего отсутствия на конкурсе «Интервидение». Об этом сообщает Lotus Media.
Он заявил, что это мероприятие не соответствует его статусу. В то же время артист отметил, что с удовольствием посетил бы конкурс, если бы участвовал в нем сам.
— Было достаточно много других представителей шоу-бизнеса. А я скажу вам так: не в моем статусе приходить на подобные мероприятия, связанные с «Интервидением» или «Евровидением» в качестве зрителя. У меня несколько другое положение. Быть в массовке — это не по-королевски, — заявил он Telegram-каналу.
12 сентября организаторы «Интервидения» сообщили, что исполнитель Алексей Воробьев и заслуженная артистка России Аида Гарифуллина будут вести финал конкурса от России. Комментаторами мероприятия для российских телезрителей стали телеведущая Яна Чурикова и главный продюсер музыкальных программ Первого канала Юрий Аксюта.
Представитель России на конкурсе SHAMAN попросил членов жюри «Интервидения» не оценивать его выступление на конкурсе. Он не захотел претендовать на победу, заявив, что так будет правильнее «по законам гостеприимства», а Россия уже победила, поскольку смогла организовать конкурс и принять большое количество иностранных гостей.