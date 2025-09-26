«Это не по-королевски»: Киркоров объяснил, почему пропустил «Интервидение»

— Было достаточно много других представителей шоу-бизнеса. А я скажу вам так: не в моем статусе приходить на подобные мероприятия, связанные с «Интервидением» или «Евровидением» в качестве зрителя. У меня несколько другое положение. Быть в массовке — это не по-королевски, — заявил он Telegram-каналу.