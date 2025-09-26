Производитель удобрений из Калининградской области оптимизирует работу

Сотрудники предприятия по производству сложных минеральных удобрений «ГЕО НПК» в Калининградской области освоили базовые бережливые технологии, что позволит им оптимизировать работу компании. Обучение провели по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в пресс-службе правительства региона.
Работники предприятия, в частности, изучили методики lean-менеджмента. Речь идет о системе 5С, картировании и производственном анализе. Далее им предстоит закрепить полученные знания на практике. Вместе с командой регионального центра компетенций (РЦК) сотрудники предприятия будут заниматься совершенствованием и оптимизацией производственных процессов.
«Благодаря активному участию сотрудников и внедрению передовых технологий предприятие сможет повысить свою конкурентоспособность, снизить издержки и увеличить объемы выпуска продукции, обеспечивая устойчивое развитие отечественного сельского хозяйства и экспорта российских товаров», — заявил руководитель проектов РЦК Калининградской области Дмитрий Кущенко.
По его словам, «ГЕО НПК» является важным звеном региональной промышленности. Там производят продукцию, востребованную как в стране, так и за рубежом.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.