Россия и Индия на одной дистанции: забег «Виксит Бхарат — 2025» пройдёт во Владивостоке

В воскресенье, 28 сентября, во Владивостоке состоится международный дружеский забег «Виксит Бхарат — 2025» (0+). Мероприятие проводится при поддержке Министерства физической культуры и спорта Приморья, администрации Владивостока, а также спортивных и общественных организаций региона, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе генконсульства Индии во Владивостоке.
Забег станет частью масштабной международной акции, проходящей по всему миру в более чем 150 городах.
Идея забега черпает вдохновение в видении Достопочтенного премьер-министра Индии Шри Нарендры Моди «Виксит Бхарат — 2047» (Развитая Индия) и массовом движении «Fit India», а именно в словах Достопочтенного премьер-министра «Здоровый человек, здоровая семья и здоровое общество являются основополагающими», что и реализует видение «Виксит Бхарат».
Все это также соответствует одному из национальных проектов России — «Продолжительная и активная жизнь».
Забег Виксит Бхарат символизирует коллективный импульс к нашему национальному видению и национальным проектам, осуществляемым гражданами Индии и друзьями Индии в России, подчёркивая важность единства и сотрудничества для достижения наших целей.