Ричмонд
+23°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россия и Индия на одной дистанции: забег «Виксит Бхарат — 2025» пройдёт во Владивостоке

28 сентября дальневосточная столица станет частью мирового движения за здоровье, дружбу и развитие.

Источник: PrimaMedia.ru

В воскресенье, 28 сентября, во Владивостоке состоится международный дружеский забег «Виксит Бхарат — 2025» (0+). Мероприятие проводится при поддержке Министерства физической культуры и спорта Приморья, администрации Владивостока, а также спортивных и общественных организаций региона, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе генконсульства Индии во Владивостоке.

Забег станет частью масштабной международной акции, проходящей по всему миру в более чем 150 городах.

Идея забега черпает вдохновение в видении Достопочтенного премьер-министра Индии Шри Нарендры Моди «Виксит Бхарат — 2047» (Развитая Индия) и массовом движении «Fit India», а именно в словах Достопочтенного премьер-министра «Здоровый человек, здоровая семья и здоровое общество являются основополагающими», что и реализует видение «Виксит Бхарат».

Все это также соответствует одному из национальных проектов России — «Продолжительная и активная жизнь».

Забег Виксит Бхарат символизирует коллективный импульс к нашему национальному видению и национальным проектам, осуществляемым гражданами Индии и друзьями Индии в России, подчёркивая важность единства и сотрудничества для достижения наших целей.

Узнать больше по теме
Нарендра Моди: биография индийского премьера-революционера
Нарендра Моди — неоднозначная фигура в индийской политике. Его отмечают за беззаветное служение своей стране и порицают за ярое стремление к власти. Он начинал как агитатор националистической организации, стал главным министром штата, а затем и вторым лицом в руководстве Индии. Главное о его биографии — в нашем материале.
Читать дальше