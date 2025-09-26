День воспитателя и всех дошкольных работников: открытки и поздравления

День работников дошкольного образования существует не только в России. Традиция благодарить педагогов за их труд имеет международный масштаб. С 2012 года праздник официально отмечается на Украине, также 27 сентября. В Беларуси и Казахстане такой праздник пока не утвержден на государственном уровне, но во многих садах в этот день устраивают небольшие торжества.