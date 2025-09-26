В США нашли только часть тела бездомного отца, убившего трех дочерей

Правоохранители смогли найти только часть тела Трэвиса Деккера, который убил своих меленьких дочерей — 9-летнюю Пейтин, 8-летнюю Эвелин и 5-летнюю Оливию, пишет New York Post со ссылкой на шерифа округа Челан Майка Моррисона.
«Он умер, наши результаты ДНК подтверждают это, и это подводит черту под этим делом», — заявил Моррисон журналистам.
По его словам, останки найдены в отдаленной лесистой местности к югу от города Ливенворт. Однако силовики пока обнаружили только нижнюю часть трупа, верхнюю — еще ищут.
Сейчас эксперты пытаются выяснить, что стало причиной смерти Деккера.
Напомним, Пейтин, Эвелин и Оливия отправились к своему отцу в конце мая 2025 года, он был бездомным — жил то в отелях, то в своем фургоне. Через сутки мужчина не вернул детей матери, она забила тревогу и обратилась в полицию. Девочек искали больше трех дней. Их тела обнаружили в трех часах езды от Сиэтла, причина смерти — удушение. По словам силовиков, Деккер служил в ВС США, он был хорошо подготовлен физически, поэтому опасен.
Его останки обнаружили 19 сентября в реке Айсикл-Крик.