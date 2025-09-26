Ричмонд
В США нашли только часть тела бездомного отца, убившего трех дочерей

По заявлению силовиков, Трэвис Деккер убил своих маленьких дочерей.

Правоохранители смогли найти только часть тела Трэвиса Деккера, который убил своих меленьких дочерей — 9-летнюю Пейтин, 8-летнюю Эвелин и 5-летнюю Оливию, пишет New York Post со ссылкой на шерифа округа Челан Майка Моррисона.

«Он умер, наши результаты ДНК подтверждают это, и это подводит черту под этим делом», — заявил Моррисон журналистам.

По его словам, останки найдены в отдаленной лесистой местности к югу от города Ливенворт. Однако силовики пока обнаружили только нижнюю часть трупа, верхнюю — еще ищут.

Сейчас эксперты пытаются выяснить, что стало причиной смерти Деккера.

Напомним, Пейтин, Эвелин и Оливия отправились к своему отцу в конце мая 2025 года, он был бездомным — жил то в отелях, то в своем фургоне. Через сутки мужчина не вернул детей матери, она забила тревогу и обратилась в полицию. Девочек искали больше трех дней. Их тела обнаружили в трех часах езды от Сиэтла, причина смерти — удушение. По словам силовиков, Деккер служил в ВС США, он был хорошо подготовлен физически, поэтому опасен.

Его останки обнаружили 19 сентября в реке Айсикл-Крик.