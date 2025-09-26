В США нашли только часть тела бездомного отца, убившего трех дочерей

Напомним, Пейтин, Эвелин и Оливия отправились к своему отцу в конце мая 2025 года, он был бездомным — жил то в отелях, то в своем фургоне. Через сутки мужчина не вернул детей матери, она забила тревогу и обратилась в полицию. Девочек искали больше трех дней. Их тела обнаружили в трех часах езды от Сиэтла, причина смерти — удушение. По словам силовиков, Деккер служил в ВС США, он был хорошо подготовлен физически, поэтому опасен.