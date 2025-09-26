Упрощенное поступление в колледжи могут продлить в Петербурге

С таким заявлением вице-губернатор Ирина Потехина выступила в эфире прямой линии. Она отметила, что рассчитывает как минимум на продление эксперимента, а как максимум — на придание ему статуса постоянного закона. Потехина также высказала мнение, что трех регионов для эксперимента недостаточно.