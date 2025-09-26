Упрощенное поступление в колледжи могут продлить в Петербурге

Власти Санкт-Петербурга выразили надежду на продление эксперимента по сдаче двух ОГЭ и рассчитывают на его законодательное закрепление.
С таким заявлением вице-губернатор Ирина Потехина выступила в эфире прямой линии. Она отметила, что рассчитывает как минимум на продление эксперимента, а как максимум — на придание ему статуса постоянного закона. Потехина также высказала мнение, что трех регионов для эксперимента недостаточно.
Город участвовал в эксперименте по упрощенному поступлению в колледж. «Вечерка» пишет: выпускники девятых классов, сдавшие ОГЭ по русскому языку и математике, могли гарантированно поступить на 19 дефицитных для Петербурга специальностей. Эксперимент проходил в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области.
По словам вице-губернатора, он показал разные потребности и образовательные ситуации регионов. Она считает целесообразным не только продлить, но и масштабировать эксперимент на другие регионы.