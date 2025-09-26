Ричмонд
Появилось видео ДТП с дракой самокатчика и водителя внедорожника в Омске

Конфликт произошел в четверг, 25 сентября.

Источник: SuperOmsk.ru

Ранее «СуперОмск» сообщал, что днем в четверг, 25 сентября 2025 года, омич устроил борьбу с электросамокатчиком на дороге. Инцидент произошел на пересечении улиц Пушкина и 10 лет Октября в центре города.

В пятницу, 26 сентября 2025 года, в паблике «Аварийный Омск» соцсети «ВКонтакте» появилось видео с описанием, как произошел данный инцидент.

«Самокатчик зацепил зеркало “крузака”. Водитель вышел “дать люлей” самокатчику. Самокатчик обиделся и начал ногами бить по “крузаку”. В итоге на крыле машины остались вмятины. Владелец авто вызвал полицию», — говорится в публикации.

Отметим, что официальной информации о данном ДТП не поступало.