Появилось видео ДТП с дракой самокатчика и водителя внедорожника в Омске

Ранее «СуперОмск» сообщал, что днем в четверг, 25 сентября 2025 года, омич устроил борьбу с электросамокатчиком на дороге. Инцидент произошел на пересечении улиц Пушкина и 10 лет Октября в центре города.
В пятницу, 26 сентября 2025 года, в паблике «Аварийный Омск» соцсети «ВКонтакте» появилось видео с описанием, как произошел данный инцидент.
«Самокатчик зацепил зеркало “крузака”. Водитель вышел “дать люлей” самокатчику. Самокатчик обиделся и начал ногами бить по “крузаку”. В итоге на крыле машины остались вмятины. Владелец авто вызвал полицию», — говорится в публикации.
Отметим, что официальной информации о данном ДТП не поступало.