В Тюмени стартовал форум молодых профессионалов «УТРО-2025»

География участников впечатляет: на тюменскую площадку съехались ребята не только со всего УрФО, но и из 33 других регионов страны, включая ЛНР и ДНР. Участников ждут несколько дней интенсивной программы, наполненной образовательными событиями, культурными мероприятиями, интересными встречами и неформальным общением.
С напутствием к форумчанам в видеообращении обратился полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога. Он отметил: «За годы своего существования форум стал знаковой площадкой для молодого поколения уральцев, зарекомендовал себя как пространство для общения, дружбы и новых идей. Каждый год “УТРО” меняет регион проведения. И сегодня вас встречает Тюмень, город, который славится своим гостеприимством и традициями. Здесь есть на что посмотреть и чем вдохновиться. Не упустите момент».
Важной частью форума стала выставка «Единство и память Урала», рассказывающая о вкладе уральских регионов в Победу в Великой Отечественной войне и их поддержке участников специальной военной операции.
В первый день работы «УТРО-2025» площадку посетили губернатор Тюменской области Александр Моор и губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Руслан Кухарук. Они провели для участников «Урок истории». Александр Моор, говоря о вкладе тюменцев в защиту Отечества, провел историческую параллель от трудового подвига в годы войны до героизма современников.
«Связь времён очевидна. Тогда, в 1941-м, и сегодня, в 2025-м, наш регион остаётся надёжной опорой страны. Тюменцы помогают фронту, поддерживают семьи бойцов, создают новые технологии на оборонных предприятиях. Пример мужества и силы духа для молодых поколений — сотни самоотверженных участников СВО, включая Рустама Сайфуллина, Героя России. История пишется каждым из нас — знанием, трудом, талантом, гражданской позицией. Сильная Россия держится на силе каждого из нас», — подчеркнул Александр Моор.