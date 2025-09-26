В Тюмени стартовал форум молодых профессионалов «УТРО-2025»

С напутствием к форумчанам в видеообращении обратился полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога. Он отметил: «За годы своего существования форум стал знаковой площадкой для молодого поколения уральцев, зарекомендовал себя как пространство для общения, дружбы и новых идей. Каждый год “УТРО” меняет регион проведения. И сегодня вас встречает Тюмень, город, который славится своим гостеприимством и традициями. Здесь есть на что посмотреть и чем вдохновиться. Не упустите момент».