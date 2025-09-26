ФСБ сорвала убийство высокопоставленного офицера Росгвардии прямо в служебной машине

По данным спецслужб, задержан гражданин России 1975 года рождения, завербованный Киевом. Он планировал установить самодельное взрывное устройство под служебный автомобиль офицера, причём бомбу должны были привести в действие дистанционно. Во время обыска у мужчины нашли компоненты взрывного устройства, взрывчатые вещества и переписку с украинскими координаторами.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту и незаконном хранении взрывчатых веществ.
Днём ранее сотрудники ФСБ задержали айтишника, который добровольно вышел в Сети на украинскую разведку и за вознаграждение стал сливать ГУР координаты инфраструктурных объектов критической важности в регионе. Также мужчина успел сообщить своим кураторам сведения о руководителе регионального МВД, которые планировалось использовать для его убийства.
