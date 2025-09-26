ФСБ сорвала убийство высокопоставленного офицера Росгвардии прямо в служебной машине

Днём ранее сотрудники ФСБ задержали айтишника, который добровольно вышел в Сети на украинскую разведку и за вознаграждение стал сливать ГУР координаты инфраструктурных объектов критической важности в регионе. Также мужчина успел сообщить своим кураторам сведения о руководителе регионального МВД, которые планировалось использовать для его убийства.