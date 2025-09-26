Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФСБ сорвала убийство высокопоставленного офицера Росгвардии прямо в служебной машине

Сотрудники ФСБ совместно с МВД предотвратили покушение, которое украинские спецслужбы готовили против высокопоставленного офицера Росгвардии в Луганске. Об этом отчитались в Центре общественных связей ведомства ФСБ.

Источник: Life.ru

По данным спецслужб, задержан гражданин России 1975 года рождения, завербованный Киевом. Он планировал установить самодельное взрывное устройство под служебный автомобиль офицера, причём бомбу должны были привести в действие дистанционно. Во время обыска у мужчины нашли компоненты взрывного устройства, взрывчатые вещества и переписку с украинскими координаторами.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту и незаконном хранении взрывчатых веществ.

Днём ранее сотрудники ФСБ задержали айтишника, который добровольно вышел в Сети на украинскую разведку и за вознаграждение стал сливать ГУР координаты инфраструктурных объектов критической важности в регионе. Также мужчина успел сообщить своим кураторам сведения о руководителе регионального МВД, которые планировалось использовать для его убийства.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.