Во дворе на Родионова в Нижнем Новгороде обновили дорогу

Директор АНО «Общественное самоуправление Нижнего Новгорода» и депутат Гордумы Оксана Дектерева пояснила, что в городе часто придомовая территория включает в себя проезды и тротуары, что делает их содержание обязанностью жильцов. Однако в этом году мэр Юрий Шалабаев принял решение о комплексном подходе к ремонту, объединив усилия районной администрации, управляющих компаний, городских департаментов транспорта, дорожного хозяйства и инженерной инфраструктуры. Благодаря этому подходу удалось реализовать проект на Родионова, 17/4.