Во дворе на Родионова в Нижнем Новгороде обновили дорогу

Инициаторами благоустройства стали местные жители совместно с социальными участковыми, которые обратились с предложением в администрацию Нижегородского района.
Местная жительница Ирина Барашкова отметила: «Дорога на придомовой территории была не только неудобной, но и небезопасной. Много машин, высокий трафик, а рядом находятся школа и детские сады. Очень рады, что проблему удалось решить общими усилиями».
Ремонтные работы выполнила домоуправляющая компания Нижегородского района. Представитель компании Гузаль Хисаметдинова сообщила, что участок был включён в городскую программу «Ремонт дворовой территории» по итогам голосования жителей. Общая площадь благоустройства составила около 1,5 тысяч квадратных метров.
По словам социального участкового Надежды Аверьяновой, важно не только получать обратную связь от горожан, но и оперативно реагировать на их обращения: «Очень рада, что в этом микрорайоне нам удалось помочь людям».
Директор АНО «Общественное самоуправление Нижнего Новгорода» и депутат Гордумы Оксана Дектерева пояснила, что в городе часто придомовая территория включает в себя проезды и тротуары, что делает их содержание обязанностью жильцов. Однако в этом году мэр Юрий Шалабаев принял решение о комплексном подходе к ремонту, объединив усилия районной администрации, управляющих компаний, городских департаментов транспорта, дорожного хозяйства и инженерной инфраструктуры. Благодаря этому подходу удалось реализовать проект на Родионова, 17/4.
Проект «Социальный участковый» стартовал в марте 2023 года по инициативе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Он охватывает Нижний Новгород, Дзержинск, Арзамас, Богородск и Кстово и направлен на взаимодействие между властью и гражданами через активных и неравнодушных жителей.