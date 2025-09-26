Фонтаны в Москве начали готовить к завершению сезона

Ранее в Москве начался отопительный сезон. К осенне-зимнему сезону подготовили 13 ТЭЦ, 38 районных и 42 квартальных тепловых станций, а также 97 малых котельных. В настоящее время отопление подали уже более чем в 75% жилых домов и почти 85% соцобъектов.