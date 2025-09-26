Без арендатора осталось имущество «Ростов Арены»

Власти Ростовской области не смогли провести торги на право аренды движимого имущества стадиона «Ростов Арена». Аукцион, назначенный на 19 сентября, был признан несостоявшимся из-за того, что заявку на участие в нем подала только одна организация.
На продажу выставлялось право заключения договора аренды на 1,8 тысячи единиц движимого имущества. Как следует из извещения на сайте донского правительства, это имущество предназначено для организации административно-хозяйственной деятельности. Победитель торгов должен был получить право пользоваться им до середины сентября 2027 года.
В соответствии с правилами, для проведения аукциона требуется как минимум два участника. Поскольку был только единственный претендент, торги были отменены.
