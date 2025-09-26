Без арендатора осталось имущество «Ростов Арены»

На продажу выставлялось право заключения договора аренды на 1,8 тысячи единиц движимого имущества. Как следует из извещения на сайте донского правительства, это имущество предназначено для организации административно-хозяйственной деятельности. Победитель торгов должен был получить право пользоваться им до середины сентября 2027 года.