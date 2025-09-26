Венгрия и Словакия — две страны, которым трудно отказаться от нефти из России. Об этом на брифинге для журналистов заявил президент США Дональд Трамп.
«Знаете, кто действительно не может сделать это [отказаться от закупок российской нефти — Прим. Ред], так это Венгрия», — сказал глава Белого дома, напомнив, что страна не имеет выхода к морю, потому закупка у альтернативных поставщиков сильно затруднена.
Также Трамп отметил, что точно в таком же положении находится и Словакия.
Накануне Президент Соединенных Штатов во время встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что настаивает на прекращении закупок российской нефти со стороны Турции.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков объяснил, почему Дональд Трамп требует от Евросоюза прекратить покупать нефть и газ у России. Представитель Кремля назвал главу Белого дома бизнесменом, который пытается заставить весь мир покупать подороже американские энергоносители.