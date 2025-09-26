Духовые оркестры порадуют жителей Владивостока новым уличным фестивалем

В Приморье проходит фестиваль духовой музыки «Тихоокеанские марши». На открытых площадках выступают ведущие военные духовые коллективы страны. Фестиваль уже стартовал в нескольких городах региона, а в выходные его эстафета перейдет Владивостоку. Масштабное и зрелищное музыкальное событие поддержано администрацией города.
По мнению главы Владивостока Константина Шестакова, новый фестивальный формат дарит незабываемые впечатления зрителям и, возможно, станет туристическим брендом города. Мягкая погода бархатного сезона — лучший момент для проведения фестиваля.
«Недавно вернулся из Бреста, где меня покорил местный фестиваль духовых оркестров. Полагаю, такое событие обязано должно состояться и во Владивостоке — на тихоокеанском рубеже, в городе воинской славы», — поделился Константин Шестаков.
В эти выходные в краевом центре 9 коллективов — 300 военных музыкантов со всей страны — будут выступать на 28 площадках приморской столицы — от центральной площади, парков и скверов до Ворошиловской батареи Владивостокской крепости острова Русский. Во Владивостоке фестиваль откроется с колокольного звона у Спасо-Преображенской церкви, а 28 сентября оркестры зазвучат на празднике «День тигра».
Как отметил глава города, возвращение традиции уличных выступлений духовых оркестров важно для Владивостока. Еще в XIX веке в молодом посту военные коллективы играли в парках, на площадях, на набережной. Это придавало нашему городу особую атмосферу. Теперь традиции возрождают.
Организаторы рассказали: в планах сделать фестиваль ежегодным, расширить его географию и вывести на международный уровень, привлекая дружественные страны АТР. Символично, что культурное событие проходит в сентябре, близко к дате завершения Второй мировой войны на Дальнем Востоке.
«Сегодня, когда духовая музыка снова наполняет наши улицы, мы словно возвращаем кусочек исторического облика Владивостока, делаем его ещё уютнее и ярче», — подчеркнул мэр.
«В программу концертов включены мелодии из песен военных лет, произведения патриотического характера. Кроме того, прозвучат оригинальные аранжировки музыки из кинофильмов, рок-композиции. Кстати, в обработке духовых оркестров оригинально звучат даже мелодии из мультфильмов», — говорит художественный руководитель Новосибирского городского духового оркестра Игорь Зугров.
«Уверен, что у фестиваля есть все шансы занять достойное место среди культурных брендов города. “Тихоокеанские марши” могут привлечь внимание не только жителей Приморья, но и туристов из других регионов и стран АТР. Станет ли фестиваль культурным брендом — покажет время», — подытожил глава города.
Подробнее о программе «Тихоокеанских маршей» можно узнать, перейдя на сайт тихоокеанскиемарши.рф.