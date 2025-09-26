Духовые оркестры порадуют жителей Владивостока новым уличным фестивалем

В эти выходные в краевом центре 9 коллективов — 300 военных музыкантов со всей страны — будут выступать на 28 площадках приморской столицы — от центральной площади, парков и скверов до Ворошиловской батареи Владивостокской крепости острова Русский. Во Владивостоке фестиваль откроется с колокольного звона у Спасо-Преображенской церкви, а 28 сентября оркестры зазвучат на празднике «День тигра».