Дети из Балашихи прошли в областной этап олимпиады по управлению дронами

Три гимназиста из подмосковной Балашихи заняли призовые места в зональном этапе олимпиады по пилотированию дронов и теперь будут защищать честь города на областном уровне. Соревнования прошли в соответствии с задачами нацпроекта «Беспилотные авиационные системы», сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.
Участникам было необходимо продемонстрировать навыки в управлении летательными аппаратами. Они выполняли сложные элементы, например «восьмерку». Кроме того, дроны, контролируемые участниками, преодолевали полосу препятствий. Во время состязаний оценивали ряд параметров. Среди них — точность взлета, способность следовать заданному курсу, стабильность высоты, качество посадки дрона.
Уточним, что зональный этап олимпиады прошел 20 сентября в Электростали. В нем приняли участие 26 школьников. Они представляли разные города и районы Подмосковья. По итогам этих соревнований были определены ребята, которые пройдут в областной этап олимпиады.
Так, лучшим в младшей возрастной группе в номинации «С использованием FPV» стал Павел Фролов из Балашихи. В той же номинации среди ребят постарше равных не оказалось Михаилу Крашенникову. А третье место досталось Руслану Измайлову.
При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.