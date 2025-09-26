Дети из Балашихи прошли в областной этап олимпиады по управлению дронами

Три гимназиста из подмосковной Балашихи заняли призовые места в зональном этапе олимпиады по пилотированию дронов и теперь будут защищать честь города на областном уровне. Соревнования прошли в соответствии с задачами нацпроекта «Беспилотные авиационные системы», сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.