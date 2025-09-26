В Большом драматическом театре имени Г. А. Товстоногова сообщили, что спектакль «Лето одного года» снят с репертуара. Решение творческой команды связано с внутренними обстоятельствами.
— Мы будем скучать по этому полному искренности, радости, пронзительной грусти и виртуозной игры спектаклю, но жизнь театральной постановки следует своим законам. И сейчас творческая команда спектакля принимает решение о расставании со зрителями, каким бы трудным оно ни было. Спектакль «Лето одного года» покидает репертуар БДТ, но не покидает наши сердца, — говорится в сообщении на официальном сайте Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова.
Журналисты уточнили информацию у актера Олега Басилашвили, который опроверг слухи о завершении карьеры, заявив, что спектакль снят, но сам он продолжит участвовать в других постановках. По словам актера, его коллега Алиса Фрейндлих не сможет работать в конкретном спектакле по медицинским причинам, однако продолжает службу в театре.
В БДТ подчеркнули, что оба актера остаются действующими. Коллеги и зрители отмечают уникальность постановки, мастерство игры Фрейндлих и Басилашвили и эмоциональную силу спектакля, который оставил незабываемое впечатление, передает 78.ru.
Зимой в СМИ появилась информация о плохом самочувствии актрисы Алисы Фрейндлих. Издания утверждали, что ей якобы даже сложно говорить. Однако, несмотря на это, артистка все равно появилась на сцене БДТ спектакле «Лето одного года».