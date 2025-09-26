— Мы будем скучать по этому полному искренности, радости, пронзительной грусти и виртуозной игры спектаклю, но жизнь театральной постановки следует своим законам. И сейчас творческая команда спектакля принимает решение о расставании со зрителями, каким бы трудным оно ни было. Спектакль «Лето одного года» покидает репертуар БДТ, но не покидает наши сердца, — говорится в сообщении на официальном сайте Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова.