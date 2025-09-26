Ричмонд
Очередную энергоаварию ликвидируют во Владивостоке

Во Владивостоке опять отключили свет в Первомайском районе, на сей раз обесточило часть микрорайона Патрокл, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

По информации Приморского филиала «Оборонэнерго», на одной подстанции произошло две не связанных друг с другом аварии. Ремонтная бригада уже трудится над ликвидацией нештатных ситуаций и их последствий, энергетики должны в течение двух часов переключить абонентов на резервную линию.

Под отключения попали дома и объекты на улицах Архангельская, Басаргина, Можайская, Североморская и Сочинская. Аварии зафиксированы после 15:40.

Местные жители полагают, что коммуникации могла повредить тяжёлая техника — в микрорайоне активно ведутся строительные работы (иногда даже вспоминают про школу-долгострой на 1275 учеников), благоустройство и другие активности рабочих.

На этой неделе массовые отключения света в Первомайском районе Владивостока несколько раз случались на Чуркине и в районе Борисенко — Сафонова. Прокуратура установила, что отключалась подстанция «Улисс».