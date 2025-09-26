Воронежская область стала лучшей в стране по мобилизационной подготовке

«Результаты мы видим и в ходе проведения ежегодного смотра-конкурса на лучшую организацию мобилизационной подготовки среди военных комиссариатов, органов власти и организаций. По итогам работы в нашем субъекте Центральной конкурсной комиссии Воронежская область заняла первое место среди субъектов Российской Федерации. В конце августа наш регион был удостоен вымпела за хорошую работу в области мобилизационной подготовки от Главного управления специальных программ Президента Российской Федерации. Воронежская область и дальше будет уделять максимальное внимание вопросам мобилизационной подготовки, ее дальнейшему развитию и совершенствованию», — подчеркнул Александр Гусев.