Ричмонд
+23°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Воронежская область стала лучшей в стране по мобилизационной подготовке

Губернатору Александру Гусеву вручен переходящий кубок Минобороны.

Источник: Правительство Воронежской области

Воронежская область заняла первое место в стране по качеству мобилизационной подготовки. Подведение итогов смотра-конкурса состоялось в Воронеже 25 сентября.

На торжественной церемонии начальник 2-го управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-майор Александр Туляганов вручил губернатору Александру Гусеву переходящий кубок Минобороны.

Глава региона отметил, что мобилизационная работа в Воронежской области ведется системно:

«Мы планово проводим тренировки и учения с привлечением всех органов власти и организаций, имеющих мобилизационные задания. Видим ответственное отношение должностных лиц к проведению учебно-практических мероприятий».

Ранее высокое качество мобилизационной работы и готовности региона отметили на третьем этапе тренировки под руководством Президента РФ.

«Результаты мы видим и в ходе проведения ежегодного смотра-конкурса на лучшую организацию мобилизационной подготовки среди военных комиссариатов, органов власти и организаций. По итогам работы в нашем субъекте Центральной конкурсной комиссии Воронежская область заняла первое место среди субъектов Российской Федерации. В конце августа наш регион был удостоен вымпела за хорошую работу в области мобилизационной подготовки от Главного управления специальных программ Президента Российской Федерации. Воронежская область и дальше будет уделять максимальное внимание вопросам мобилизационной подготовки, ее дальнейшему развитию и совершенствованию», — подчеркнул Александр Гусев.