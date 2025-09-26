Воронежская область стала лучшей в стране по мобилизационной подготовке

Воронежская область заняла первое место в стране по качеству мобилизационной подготовки. Подведение итогов смотра-конкурса состоялось в Воронеже 25 сентября.
На торжественной церемонии начальник 2-го управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-майор Александр Туляганов вручил губернатору Александру Гусеву переходящий кубок Минобороны.
Глава региона отметил, что мобилизационная работа в Воронежской области ведется системно:
«Мы планово проводим тренировки и учения с привлечением всех органов власти и организаций, имеющих мобилизационные задания. Видим ответственное отношение должностных лиц к проведению учебно-практических мероприятий».
Ранее высокое качество мобилизационной работы и готовности региона отметили на третьем этапе тренировки под руководством Президента РФ.
«Результаты мы видим и в ходе проведения ежегодного смотра-конкурса на лучшую организацию мобилизационной подготовки среди военных комиссариатов, органов власти и организаций. По итогам работы в нашем субъекте Центральной конкурсной комиссии Воронежская область заняла первое место среди субъектов Российской Федерации. В конце августа наш регион был удостоен вымпела за хорошую работу в области мобилизационной подготовки от Главного управления специальных программ Президента Российской Федерации. Воронежская область и дальше будет уделять максимальное внимание вопросам мобилизационной подготовки, ее дальнейшему развитию и совершенствованию», — подчеркнул Александр Гусев.