Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

До −6°C ночью: Казахстан ждет резкое похолодание с 28 сентября

О погоде на 27, 28 и 29 сентября 2025 года по Казахстану подробно рассказали специалисты РГП «Казгидромет». Синоптики отмечают, что на смену теплой погоде приходит резкое похолодание, сообщает Zakon.kz.

Сейчас в Ричмонде: +23° 2 м/с 94% 753 мм рт. ст. +22°
Источник: Zakon.kz

Так, согласно распространенному заявлению метеорологов, в северной половине страны погоду будет определять Северо-западный циклон. Там прогнозируют дожди, временами пройдут сильные дожди. Уже 28—29 сентября возможен переход дождя в снег.

Тем временем в южной половине Казахстана с Южным циклоном ожидаются дожди с грозами.

По республике прогнозируется усиление ветра, в ночные и утренние часы — туман.

Пресс-служба РГП «Казгидромет»

В дополнении отмечено, что похолодание по стране начнется с 28 сентября.

«С вторжением холодного антициклона на северные регионы, затем по мере его смещения на юг республики прогнозируется понижение температуры на большей части страны».Пресс-служба РГП «Казгидромет».

Температурный фон, согласно прогнозу, ожидается следующий:

  • на западе страны: ночью +3−8°С, днем постепенное повышение от +10−18°С до +13−22°С;на юго-западе: ночью понижение от +10−15°С до +7−12°С, днем повышение от +13−18°С до +18−23°С;на северо-западе и севере страны: понижение ночью от +3−13°С до — −1−6°С, днем от +10−15°С до +3−10°С;
  • в Павлодарской области, в центре страны понижение ночью от +5−15°С до +2−7°С, днем от +22−28°С до +7−18°С;
  • на востоке страны колебание ночью от +2−10°С до +7−15°С, днем понижение от +25−30°С до +20−25°С, на севере региона ожидается +10−15°С;
  • на юге страны понижение ночью от +9−18°С до +5−13°С, днем от +22−32°С до +15−28°С;
  • на юго-востоке страны ночью прогнозируют +10−15°С, в горных районах — +0−5°С, днем — +23−30°С, в горных регионах — +15−20°С.

О том, какой будет погода сегодня, 26 сентября, можно узнать, прочитав этот материал.