До −6°C ночью: Казахстан ждет резкое похолодание с 28 сентября

Так, согласно распространенному заявлению метеорологов, в северной половине страны погоду будет определять Северо-западный циклон. Там прогнозируют дожди, временами пройдут сильные дожди. Уже
Тем временем в южной половине Казахстана с Южным циклоном ожидаются дожди с грозами.
По республике прогнозируется усиление ветра, в ночные и утренние часы — туман.
В дополнении отмечено, что похолодание по стране начнется с 28 сентября.
«С вторжением холодного антициклона на северные регионы, затем по мере его смещения на юг республики прогнозируется понижение температуры на большей части страны».Пресс-служба РГП «Казгидромет».
Температурный фон, согласно прогнозу, ожидается следующий:
- на западе страны: ночью +3−8°С, днем постепенное повышение от +10−18°С до +13−22°С;на юго-западе: ночью понижение от +10−15°С до +7−12°С, днем повышение от +13−18°С до +18−23°С;на северо-западе и севере страны: понижение ночью от +3−13°С до — −1−6°С, днем от +10−15°С до +3−10°С;
- в Павлодарской области, в центре страны понижение ночью от +5−15°С до +2−7°С, днем от +22−28°С до +7−18°С;
- на востоке страны колебание ночью от +2−10°С до +7−15°С, днем понижение от +25−30°С до +20−25°С, на севере региона ожидается +10−15°С;
- на юге страны понижение ночью от +9−18°С до +5−13°С, днем от +22−32°С до +15−28°С;
- на юго-востоке страны ночью прогнозируют +10−15°С, в горных районах — +0−5°С, днем — +23−30°С, в горных регионах — +15−20°С.
