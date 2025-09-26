Жителям Приморья напомнили правила безопасного использования печей

Убедиться, что прибор исправен и имеет систему аварийного отключения. Нельзя использовать поврежденные или самодельные устройства.

Не оставлять включенный обогреватель на ночь и не сушить на нем вещи.

Ставить прибор на безопасном расстоянии от мебели и штор.

Следить, чтобы штекер был плотно вставлен в розетку, и не допускать перегрузки электросети.