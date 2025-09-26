Жителям Приморья напомнили правила безопасного использования печей

С приходом морозов в Приморье печное отопление и электрообогреватели становятся источником тепла, но и причиной повышенной опасности. Чтобы предотвратить пожары, специалисты опубликовали памятку для населения.
Печи и камины. Перед началом отопительного сезона печь нужно проверить и отремонтировать, а дымоход — очистить от сажи. Важно, чтобы печь была побелена: на белом фоне легче заметить опасные трещины.
Запрещается:
Оставлять топящуюся печь без присмотра и доверять детям контроль над ней.
Использовать для розжига бензин, керосин или другие легковоспламеняющиеся жидкости.
Топить печь углем или газом, если она для этого не предназначена.
Размещать на предтопочном листе дрова и другие горючие материалы.
Электроприборы. При использовании обогревателей важно:
Убедиться, что прибор исправен и имеет систему аварийного отключения. Нельзя использовать поврежденные или самодельные устройства.
Не оставлять включенный обогреватель на ночь и не сушить на нем вещи.
Ставить прибор на безопасном расстоянии от мебели и штор.
Следить, чтобы штекер был плотно вставлен в розетку, и не допускать перегрузки электросети.
Регулярно очищать обогреватель от пыли и не прокладывать провода под коврами.
Спасатели напоминают, что соблюдение этих правил должно стать привычкой. Для большей безопасности рекомендуется оборудовать дом автономным пожарным извещателем и иметь под рукой огнетушитель. При первых признаках задымления или замыкания нужно немедленно звонить по единому номеру экстренных служб 112.