В Минусинске спасатели МЧС помогли коту выбраться из беды

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сегодня утром в Минусинске сотрудники пожарно-спасательной части № 11 пришли на помощь домашнему питомцу, оказавшемуся в беде.

Источник: НИА Красноярск

Жильцы дома на улице Советской сообщили, что в одном из балконных проемов повис кот и громко мяукал. Соседи не смогли помочь животному самостоятельно — хозяев квартиры в это время не было дома, а положение, в котором оказался питомец, представляло опасность для его жизни.

На место вызова оперативно прибыли сотрудники МЧС. Установив на балкон выдвижную лестницу, один из пожарных поднялся и помог коту вернуться в квартиру.

Вся спасательная операция заняла всего 12 минут. Благодаря быстрому реагированию пожарных пушистый не получил травм и благополучно вернулся в дом, сообщают в МЧС по Красноярскому краю.