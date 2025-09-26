В Минусинске спасатели МЧС помогли коту выбраться из беды

Жильцы дома на улице Советской сообщили, что в одном из балконных проемов повис кот и громко мяукал. Соседи не смогли помочь животному самостоятельно — хозяев квартиры в это время не было дома, а положение, в котором оказался питомец, представляло опасность для его жизни.