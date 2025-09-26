В Ленобласти благоустроили 3 общественных пространства

Набережную реки Свири, Сквер памяти героев и новые территории для отдыха благоустроили в трех населенных пунктах в Ленинградской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства региона.
Так, в городском поселке Никольском в Подпорожском районе облагородили прибрежную территорию у Дома культуры. Там будут проводить концерты и другие мероприятия. Кроме того, вдоль береговой линии теперь можно с комфортом прогуливаться и отдыхать всей семьей. Там специалисты обустроили несколько функциональных зон. Среди них — площадь со сценой и амфитеатром, а также игровая площадка для детей. Помимо этого, там установили арт-объект.
А в Тосненском районе облагородили Сквер памяти героев в Федоровском городском поселении. Там установили качели и лавочки, создали зону тихого отдыха с библиомодулем, сборными навесами и беседками.
Тем временем в Юкковском поселении во Всеволожском районе смонтировали детскую площадку с игровым комплексом. Там установили горку, батут, качели и лавочки, уложили безопасное резиновое покрытие. Для взрослых под деревьями обустроили зоны отдыха с вращающимися диванами, качелями, навесами и скамейками. Помимо этого, там смонтировали энергоэффективное освещение и выполнили озеленение.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.