В Ленобласти благоустроили 3 общественных пространства

Так, в городском поселке Никольском в Подпорожском районе облагородили прибрежную территорию у Дома культуры. Там будут проводить концерты и другие мероприятия. Кроме того, вдоль береговой линии теперь можно с комфортом прогуливаться и отдыхать всей семьей. Там специалисты обустроили несколько функциональных зон. Среди них — площадь со сценой и амфитеатром, а также игровая площадка для детей. Помимо этого, там установили арт-объект.