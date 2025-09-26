Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Прикамье зоомагазин продавал лечебный шампунь без лицензии

У предпринимательницы изъяли 6 бутылок продукции.

Источник: Комсомольская правда

В сентябре 2025 года в Кудымкаре провели проверку в зоомагазине индивидуальной предпринимательницы. Проверка показала, что, кроме кормов и аксессуаров для животных, она продавала зоошампунь, содержащий лекарственные средства.

Для торговли такими средствами требуется специальная лицензия, которой у предпринимательницы не было. В результате проверки 6 бутылок шампуня общим объемом 1440 мл изъяли и поместили на хранение.

Хозяйке магазина выдали предписание об устранении нарушения. Шампунь признан нелегальным и подлежит уничтожению, его нельзя вернуть поставщику или перепродать, — об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Пермскому краю.

4 сентября материалы дела передали в Арбитражный суд Кудымкара для привлечения предпринимательницы к административной ответственности за ведение деятельности без необходимой лицензии.