В Прикамье зоомагазин продавал лечебный шампунь без лицензии

В сентябре 2025 года в Кудымкаре провели проверку в зоомагазине индивидуальной предпринимательницы. Проверка показала, что, кроме кормов и аксессуаров для животных, она продавала зоошампунь, содержащий лекарственные средства.
Для торговли такими средствами требуется специальная лицензия, которой у предпринимательницы не было. В результате проверки 6 бутылок шампуня общим объемом 1440 мл изъяли и поместили на хранение.
Хозяйке магазина выдали предписание об устранении нарушения. Шампунь признан нелегальным и подлежит уничтожению, его нельзя вернуть поставщику или перепродать, — об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Пермскому краю.
4 сентября материалы дела передали в Арбитражный суд Кудымкара для привлечения предпринимательницы к административной ответственности за ведение деятельности без необходимой лицензии.