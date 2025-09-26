Омичи смогут проверить своё здоровье прямо в торговом центре

Минздрав России совместно с торговым центром «Мега» организует мероприятия, посвящённые здоровью, которые продлятся с 26 по 28 сентября. Эти дни предоставляют отличную возможность для всех желающих проверить состояние своего здоровья без долгих записей, очередей и в удобной обстановке.