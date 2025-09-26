Омичи смогут проверить своё здоровье прямо в торговом центре

Минздрав России совместно с торговым центром «Мега» организует мероприятия, посвящённые здоровью, которые продлятся с 26 по 28 сентября. Эти дни предоставляют отличную возможность для всех желающих проверить состояние своего здоровья без долгих записей, очередей и в удобной обстановке.
Специально оборудованный пункт диспансеризации будет работать с 10:00 до 18:00 рядом с магазином «Читай-город» в ТЦ «МЕГА». Медицинская бригада из Городской клинической больницы № 1 имени Кабанова окажет услуги всем желающим.
В торговом центре будет установлена навигация, а также будут работать волонтёры, которые помогут посетителям найти путь к медицинским пунктам.
Для людей разного возраста предлагается пройти широкий спектр диагностических процедур: лабораторные и функциональные исследования, измерения артериального и внутриглазного давления, оценка рисков сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии. Кроме того, будут доступны рентген и маммография.
Записываться заранее не нужно — достаточно взять с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС, и вы сможете пройти обследование прямо во время шопинга.