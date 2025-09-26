Ричмонд
В Крыму 1 октября проверят системы оповещения

Оповещение прозвучит три раза за день.

Источник: Комсомольская правда

В Крыму 1 октября проведут плановую проверку системы оповещения населения. Об этом предупредил министр чрезвычайных ситуаций республики Алексей Еременко.

Плановая проверка системы оповещения населения будет проведена с 10:00 до 16:00. В этот период в Крыму зазвучат сирены, которые подадут сигнал «Внимание всем». Кроме того, информационные сообщения о проводимой проверке будут транслироваться на теле- и радиоканалах. Оповещение будет производиться три раза в течение дня.

«Просьба сохранять спокойствие», — призвал Еременко.