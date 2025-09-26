В Свердловской области не хватает денег на лекарства для онкобольных

В Свердловской области, как и во многих других российских регионах, не хватает средств на закупку лекарств для больных онкологией. Также в области недостаточно развита система диагностики рака для его определения на ранних стадиях. Об этом во время визита в Екатеринбург заявила в беседе с изданием «ФедералПресс» член Совета по правам человека Ирина Боровова.
— Главная проблема — недостаточность финансирования на закупку лекарств. Екатеринбург здесь не лидирует. По всем регионам есть такая ситуация, — констатировала Боровова.
По словам спикера, в центрах регионов часто пациентам назначают препараты, которые не входят в перечень жизненно необходимых, некоторые из них не зарегистрированы в России. В таких случаях лечение обходится в 10−20 миллионов рублей в год, и региону не хватает денег на другие лекарства.
Еще одна проблема — недостаточный объем диагностики. В Свердловской области среди онкологии лидирует рак кишечника, который можно выявлять на ранних стадиях за счет ежегодной колоноскопии.
Уральцы нередко жалуются Борововой на затягивание сроков диагностики, так как больницы нередко отменяют процедуру из-за поломок оборудования.