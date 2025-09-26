В Свердловской области не хватает денег на лекарства для онкобольных

В Свердловской области, как и во многих других российских регионах, не хватает средств на закупку лекарств для больных онкологией. Также в области недостаточно развита система диагностики рака для его определения на ранних стадиях. Об этом во время визита в Екатеринбург заявила в беседе с изданием «ФедералПресс» член Совета по правам человека Ирина Боровова.