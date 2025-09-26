Новый бассейн в Красноярске заработает в ноябре

Многофункциональный комплекс «Айсберг» в микрорайоне Северный на 500 человек с большой долей вероятности заработает в конце ноября.
По словам и. о. руководителя МКУ «Управление капитального строительства» Александра Парамыгина, здание готовится к вводу в эксплуатацию. Далее начнётся передача объекта на баланс муниципальной спортивной школы «Энергия».
Учить детей плаванию будут 5 тренеров и 5 инструкторов по спорту.
Также стали известны цены на посещение бассейна. Детский билет будет стоить 96 ₽, взрослый — 204 ₽. Бесплатно будут оказываться услуги для старшего поколения, многодетных семей и участников СВО.
Ещё в центре планируется размещение школы по шашкам и шахматам.