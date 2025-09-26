В библиотеке Элисты появится детский культурно-просветительский центр

Полученная федеральная субсидия позволит учреждению в 2026 году реализовать проект, направленный на развитие детского образования и культуры. Центр станет пространством для общения и активности, с быстрым интернетом, современным оборудованием и услугами, а также с доступом к цифровым и печатным ресурсам.