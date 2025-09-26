В библиотеке Элисты появится детский культурно-просветительский центр

Национальная библиотека имени А. М. Амур-Санана в Элисте победила в конкурсном отборе на создание детского культурно-просветительского центра. Работы проведут по нацпроекту «Семья», сообщили в аппарате правительства Республики Калмыкии.
Полученная федеральная субсидия позволит учреждению в 2026 году реализовать проект, направленный на развитие детского образования и культуры. Центр станет пространством для общения и активности, с быстрым интернетом, современным оборудованием и услугами, а также с доступом к цифровым и печатным ресурсам.
Кроме того, библиотека стала победителем Всероссийского конкурса лучших библиотечных практик. В ней планируется создание многофункционального пространства на третьем этаже: там появятся коворкинг, зона мероприятий со сценой и экраном, зона для съемок, выставок, зимний сад и места для отдыха.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.