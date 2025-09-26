Заксобрание вынужденно изменило границы судебных участков в Омской области

Новые границы установлены для участка № 2 в Большереченском судебном районе, судебных участков № 6 и 99 в Исилькульском судебном районе, участка № 7 в Калачинском судебном районе Омской области. Также —для участков № 11 и 101 в Любинском районе, участков № 13 и 102 в Москаленском и еще 12 участков в Омском, Таврическом, Тарском, Черлакском, Калачинском и Большереченском судебных районах.