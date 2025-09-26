Заксобрание вынужденно изменило границы судебных участков в Омской области

В четверг, 25 сентября, областное Заксобрание на своем заседании вынужденно изменило в регионе номера и границы ряда участков мировых судей. Это связано с реформой местного самоуправления.
Новые границы установлены для участка № 2 в Большереченском судебном районе, судебных участков № 6 и 99 в Исилькульском судебном районе, участка № 7 в Калачинском судебном районе Омской области. Также —для участков № 11 и 101 в Любинском районе, участков № 13 и 102 в Москаленском и еще 12 участков в Омском, Таврическом, Тарском, Черлакском, Калачинском и Большереченском судебных районах.
Границы районов Омской области решили определять в границах соответствующих муниципальных округов, а границы городов, сел и деревень — по генплану того или иного муниципального округа. Этими данными следует руководствоваться при определении актуальных границ мировых судебных участков.
В еще одном вопросе повестки Заксобрание одобрило назначение мировой судьи, а еще на одном судебном участке к работе привлекли судью в отставке.
Ранее «КП Омск» писала, что областной минстрой ищет подрядчика проекта для нового здания участков мировых судей в Омске на Левом берегу.