Для создания новых лекарств разрабатывают 15 молекул

«Программа “Приоритет-2030” стимулирует проведение передовых исследований в области генетики и онкологии, ориентируя деятельность университета на достижение прорывов в науке и практической медицине. Формирование научных групп мирового уровня, развитие передовой научно-технологической инфраструктуры, отраслевое взаимодействие с университетами, НИИ и технологическими компаниями, модернизация биомедицинского и фармацевтического образования — все это привело к масштабному развитию молекулярно-генетических и клеточных технологий и расширило пакет перспективных лекарственных веществ до 15 молекул различного уровня готовности», — сказала Удут, добавив, что три из них — будущие микроРНК-препараты.