Найдена безопасная альтернатива антибиотикам в кормах для птицы

Эксперимент, проведенный на 90 цыплятах-бройлерах в подмосковном селекционно-генетическом центре, длился 35 дней. Помимо усиления фагоцитоза в 2,1 раза, у птиц, получавших добавку, бактерицидная активность сыворотки крови выросла на 19%, а активность защитного фермента лизоцима — на 26%.