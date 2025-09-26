Астероид пролетел на небольшом расстоянии от Земли

Отмечается, что он был впервые обнаружен менее чем за сутки до сближения. «Угроз для Земли в силу небольшого размера астероид не представлял, однако, в лишний раз продемонстрировал довольно высокую плотность малых небесных тел во внутренней солнечной системе и возможность их внезапного появления в окрестностях планеты», — уточняется в сообщении.