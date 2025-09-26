Ричмонд
Астероид пролетел на небольшом расстоянии от Земли

2025 SU4 не представлял угроз для Земли в силу небольшого размера, отметили лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Астероид 2025 SU4 диаметром 2 м прошел мимо Земли на расстоянии около 20 тыс. км, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

«Небольшой астероид 2025 SU4 диаметром 2 м пролетел 24 сентября (в среду) совсем близко от планеты, пройдя в 11:30 утра по московскому времени на расстоянии чуть более 20 тыс. км (примерно на высоте расположения спутников GLONASS и GPS)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что он был впервые обнаружен менее чем за сутки до сближения. «Угроз для Земли в силу небольшого размера астероид не представлял, однако, в лишний раз продемонстрировал довольно высокую плотность малых небесных тел во внутренней солнечной системе и возможность их внезапного появления в окрестностях планеты», — уточняется в сообщении.