Иван Саввиди и Вячеслав Кущев стали почетными жителями Ростовской области

Ростовская область, 26 сентября 2025, DON24.RU. Музыканту Вячеславу Кущеву и предпринимателю Ивану Саввиди присвоено звание «Почетный гражданин Ростовской области». Такое решение принято на заседании регионального Заксобрания. Соответствующее предложение внес губернатор Юрий Слюсарь.

Источник: Don24.ru

«Это хорошо известные в Ростовской области и за ее пределами люди, которые трудятся в разных сферах, но одинаково много полезного сделали и продолжают делать для развития донского региона», — сказано в представлении.

Вячеслав Кущев занимает должность художественного руководителя — генерального директора Ростовского государственного музыкального театра. Более 35 лет творческой деятельности он посвятил работе в сфере культуры в Ростовской области. Под его руководством музтеатр стал одним из лучших в стране.

В театре осуществлено 159 постановок классического и современного репертуара, более 200 симфонических концертных программ. Труппа театра десятки раз выступала на лучших сценах Великобритании, Германии, Италии, Испании, Польши, Португалии, Франции, ОАЭ, Катара, Китая и других стран. Неоднократно артисты музтеатра гастролировали по городам России.

Известный предприниматель Иван Саввиди указан в представлении губернатора как директор по стратегическому и инновационному развитию производственно-коммерческой фирмы «Атлантис-пак». На заседании регионального парламента отмечалось, что Саввиди более 45 лет трудится на благо донского региона.

Созданный им холдинг «Агроком» — один из крупнейших агропромышленных комплексов юга России. Также бизнесмен известен своей благотворительностью, поддержкой военнослужащих и жителей исторических регионов РФ.

Депутаты единогласно высказались за присвоение почетного звания обоим кандидатам.

