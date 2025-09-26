Иван Саввиди и Вячеслав Кущев стали почетными жителями Ростовской области

«Это хорошо известные в Ростовской области и за ее пределами люди, которые трудятся в разных сферах, но одинаково много полезного сделали и продолжают делать для развития донского региона», — сказано в представлении.
Вячеслав Кущев занимает должность художественного руководителя — генерального директора Ростовского государственного музыкального театра. Более 35 лет творческой деятельности он посвятил работе в сфере культуры в Ростовской области. Под его руководством музтеатр стал одним из лучших в стране.
В театре осуществлено 159 постановок классического и современного репертуара, более 200 симфонических концертных программ. Труппа театра десятки раз выступала на лучших сценах Великобритании, Германии, Италии, Испании, Польши, Португалии, Франции, ОАЭ, Катара, Китая и других стран. Неоднократно артисты музтеатра гастролировали по городам России.
Известный предприниматель Иван Саввиди указан в представлении губернатора как директор по стратегическому и инновационному развитию производственно-коммерческой фирмы «Атлантис-пак». На заседании регионального парламента отмечалось, что Саввиди более 45 лет трудится на благо донского региона.
Созданный им холдинг «Агроком» — один из крупнейших агропромышленных комплексов юга России. Также бизнесмен известен своей благотворительностью, поддержкой военнослужащих и жителей исторических регионов РФ.
Депутаты единогласно высказались за присвоение почетного звания обоим кандидатам.