Axios: США предупредили Израиль о его возможной изоляции

По информации портала, переговоры с израильской стороной, где прозвучала позиция, прошли в Нью-Йорке. Со стороны США присутствовали спецпосланник Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер, а со стороны Израиля — премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр стратегического планирования Рон Дермер.
На встрече представители Белого дома предупредили Нетаньяху, что продолжение военных действий в Газе приведет к международной изоляции Израиля, тогда как прекращение конфликта даст обратный эффект. Об этом пишет Axios, ссылаясь на свой источник. По сведениям издания, представители США убеждали Нетаньяху согласиться на мирный план Трампа по палестинскому анклаву.
Обсуждение деталей по сектору Газа планируется в понедельник во время личной встречи Трампа с Нетаньяху, сообщает «Интерфакс».
Ранее в четверг Дональд Трамп сообщил журналистам, что не допустит, чтобы Нетаньяху аннексировал Западный берег реки Иордан.
По информации Axios во вторник Трамп встретился с руководителями и официальными лицами ряда стран (включая Саудовскую Аравию, ОАЭ, Египет и др.), чтобы заручиться их поддержкой по урегулированию ситуации в Газе.
Лидеры арабских и мусульманских стран согласились поддержать план Трампа при условии, что Израиль даст обязательство отказаться от аннексии Западного берега реки Иордан или Газы. Трамп, в свою очередь, заверил участников встречи, что предотвратит аннексию Израиля.