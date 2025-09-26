Axios: США предупредили Израиль о его возможной изоляции

На встрече представители Белого дома предупредили Нетаньяху, что продолжение военных действий в Газе приведет к международной изоляции Израиля, тогда как прекращение конфликта даст обратный эффект. Об этом пишет Axios, ссылаясь на свой источник. По сведениям издания, представители США убеждали Нетаньяху согласиться на мирный план Трампа по палестинскому анклаву.