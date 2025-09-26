Стипендии для студентов в Татарстане увеличат с 2026 года

Наибольшие выплаты будут положены аспирантам государственных учреждений сферы научных исследований и разработок — 8,3 тыс. рублей. Соответствующее постановление правительства республики опубликовано на правовом портале.
Согласно документу, ранее на 2024−2026 годы стипендии для студентов бакалавриата, специалитета и магистратуры составляли 2 176 рублей, для аспирантов и ординаторов — 2 974 рубля.
До сентября 2026 года учащиеся указанных программ будут получать 2 263 рубля, аспиранты, ординаторы и ассистенты-стажеры — 3 093 рубля, а аспиранты государственных научно-исследовательских учреждений — 8 384 рубля.
Студенты программ подготовки специалистов среднего звена будут получать 824 рубля, такая же сумма установлена для обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих. В то же время студенты вузов, осваивающие программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих, будут получать 590 рублей.
Кроме того, планируется постепенное повышение стипендий к 2028 году. Так, учащиеся бакалавриата, специалитета и магистратуры смогут получать 2 546 рублей, аспиранты, ординаторы и ассистенты-стажеры — 3 480 рублей. Остальные группы студентов также получат незначительное увеличение выплат.