Умер артист Бугульминского драмтеатра Анатолий Лямзин

За годы своей карьеры Лямзин сыграл множество ярких и запоминающихся ролей в таких спектаклях, как «Похищение», «Божьи одуванчики», «Вышел ангел из тумана», «Примадонны», «Госпожа министерша» и «Дурочка». Талант мужчины и преданность искусству оставили неизгладимый след в сердцах поклонников и коллег.