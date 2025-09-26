Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Умер артист Бугульминского драмтеатра Анатолий Лямзин

Ему было 75 лет.

Источник: Комсомольская правда

В возрасте 75 лет ушел из жизни Анатолий Лямзин, выдающийся артист Бугульминского драматического театра имени Баталова. Эта новость была опубликована в официальном телеграм-канале театра.

Анатолий Лямзин посвятил свою жизнь сцене, начав работать в театре в 70-х годах. Голос, звучащий перед началом каждого спектакля, стал неотъемлемой частью театрального ритуала, погружая зрителей в атмосферу искусства. Коллеги и зрители ласково называли покойного Толь Толич.

За годы своей карьеры Лямзин сыграл множество ярких и запоминающихся ролей в таких спектаклях, как «Похищение», «Божьи одуванчики», «Вышел ангел из тумана», «Примадонны», «Госпожа министерша» и «Дурочка». Талант мужчины и преданность искусству оставили неизгладимый след в сердцах поклонников и коллег.

Театр выражает искренние соболезнования семье, друзьям и всем, кто знал и любил Анатолия Лямзина. Его творчество навсегда останется в памяти зрителей и станет частью театральной истории Бугульмы.