Умер артист Бугульминского драмтеатра Анатолий Лямзин

В возрасте 75 лет ушел из жизни Анатолий Лямзин, выдающийся артист Бугульминского драматического театра имени Баталова. Эта новость была опубликована в официальном телеграм-канале театра.
Анатолий Лямзин посвятил свою жизнь сцене, начав работать в театре в 70-х годах. Голос, звучащий перед началом каждого спектакля, стал неотъемлемой частью театрального ритуала, погружая зрителей в атмосферу искусства. Коллеги и зрители ласково называли покойного Толь Толич.
За годы своей карьеры Лямзин сыграл множество ярких и запоминающихся ролей в таких спектаклях, как «Похищение», «Божьи одуванчики», «Вышел ангел из тумана», «Примадонны», «Госпожа министерша» и «Дурочка». Талант мужчины и преданность искусству оставили неизгладимый след в сердцах поклонников и коллег.
Театр выражает искренние соболезнования семье, друзьям и всем, кто знал и любил Анатолия Лямзина. Его творчество навсегда останется в памяти зрителей и станет частью театральной истории Бугульмы.