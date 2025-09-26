Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экстренные службы работают на месте падения БПЛА в Ростове

В Советском районе Ростова из-за атаки БПЛА были повреждены автомобили.

Источник: Комсомольская правда

В результате ночного падения беспилотного летательного аппарата в Ростове-на-Дону в Советском районе были повреждены припаркованные автомобили и магазин. По уточненной информации главы города Александра Скрябина, произошло возгорание грузового транспорта.

На месте происшествия работают заместители главы по транспорту и дорожному хозяйству, по вопросам ЖКХ и глава Советского района. Также на месте находятся экстренные службы.

Подпишись на нас в Telegram!

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше