Экстренные службы работают на месте падения БПЛА в Ростове

В результате ночного падения беспилотного летательного аппарата в Ростове-на-Дону в Советском районе были повреждены припаркованные автомобили и магазин. По уточненной информации главы города Александра Скрябина, произошло возгорание грузового транспорта.
На месте происшествия работают заместители главы по транспорту и дорожному хозяйству, по вопросам ЖКХ и глава Советского района. Также на месте находятся экстренные службы.
