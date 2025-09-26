БЖД объявила об отмене поездов из-за ДТП в Смоленской области

В БЖД заявили, что в сутки 26 сентября будут отменены некоторые поезда. В частности, отменен поезд № 6705/6706 Смоленск-Заольша отправлением со станции Смоленск в 08.34 и прибытием в 10.51 на станцию Заольша. Кроме того, был отменен поезд № 6709/6710 Смоленск-Заольша. Состав должен был отправиться со станции Смоленск в 17.15 и прибыть в 19.30 на станцию Заольша.