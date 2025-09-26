БЖД объявила об отмене поездов из-за ДТП в Смоленской области. Подробности озвучили в пресс-службе Белорусской железной дороги.
В пресс-службе уточнили, что в связи с дорожно-транспортным происшествием, которое случилось на железнодорожном переезде Рудня-Голынки в Смоленской области России. Как пишет ТАСС, в Смоленской области грузовой поезд столкнулся с автомобилем. Из-за ДТП, согласно предварительным данным, с рельсов сошли 18 вагонов с горюче-смазочными материала. На месте ДТП вспыхнул пожар.
В БЖД заявили, что в сутки 26 сентября будут отменены некоторые поезда. В частности, отменен поезд № 6705/6706 Смоленск-Заольша отправлением со станции Смоленск в 08.34 и прибытием в 10.51 на станцию Заольша. Кроме того, был отменен поезд № 6709/6710 Смоленск-Заольша. Состав должен был отправиться со станции Смоленск в 17.15 и прибыть в 19.30 на станцию Заольша.
В БЖД добавили, что отменен поезд № 6707/6708 Заольша-Смоленск. Он отправляется со станции Заольша в 11.17 и приезжает в Смоленск в 13.33. Под отмену попал и поезд № 6711/6712 Заольша-Смоленск, который отправляет со станции в 20.04 и приезжает на станцию Смоленск в 22.13.
В пресс-службе организации обратили внимание, что для устранения последствий ДТП по просьбе «РЖД» в Смоленскую область были направлены аварийно-спасательный, а также восстановительный поезда Белорусской железной дороги. Белорусов просят узнавать более подробную информацию по номеру 105 контакт-центра БЖД.
Тем временем Совмин Крыма сказал о плане запуска поездов между Минском и Симферополем.
