«Без разрешения вышла на улицу». Под Гомелем отец из пневматического пистолета стрелял по ногам несовершеннолетней дочери

В ведомстве рассказали, что резонансный случай произошел в Октябрьском районе летом 2025 года. Мужчина из пневматического пистолета стрелял по ногам своей несовершеннолетней дочери. Подобным образом он хотел наказать девочку за то, что она без разрешения вышла на улицу.