«Без разрешения вышла на улицу». Под Гомелем отец из пневматического пистолета стрелял по ногам несовершеннолетней дочери

Подробности сообщили в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз.
В ведомстве рассказали, что резонансный случай произошел в Октябрьском районе летом 2025 года. Мужчина из пневматического пистолета стрелял по ногам своей несовершеннолетней дочери. Подобным образом он хотел наказать девочку за то, что она без разрешения вышла на улицу.
«Всего мужчина выстрелил четыре раза. С ранами ног девушка обратилась в учреждение здравоохранения», — привели подробности в ГКСЭ.
Эксперты смогли установить, что оружие, изъятое у мужчины, было изготовлено заводским способом. Речь идет про пневматический газобаллонный пистолет модели «Borner 2022». Он предназначен для стрельбы сферическими пулями калибра 4,5 миллиметра. Указанный пистолет относится к изделиям, конструктивно сходным с пневматическим оружием.
«По результатам проведенного экспериментального отстрела среднее значение его дульной энергии составило 2,69 Дж», — уточнили в ведомстве.
Судебные эксперты заявили, что пневматическое окружение можно применять только в законных целях. И добавили, что даже «легкая» до трех Дж пневматика может нанести серьезные телесные повреждения.