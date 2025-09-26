Иркутск присоединится к акции «10 000 шагов к жизни»

28 сентября Иркутск станет участником масштабной всероссийской акции «10 000 шагов к жизни», организованной в честь Всемирного дня сердца. Это мероприятие пройдет в рамках федерального проекта «Каждому муниципалитету — умный маршрут здоровья» и направлено на популяризацию регулярной физической активности среди населения. Об этом КП-Иркутск рассказали в администрации города.
— Акция призвана стимулировать граждан к регулярной физической активности. Ходьба — наиболее доступный и безопасный вид нагрузки, который способствует профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и укреплению здоровья, — рассказывают власти города.
Участие в акции может стать важным шагом на пути к достижению национальных целей по увеличению продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году. Каждый участник, успешно завершивший маршрут, получит именной электронный сертификат.
Для участия необходимо заранее зарегистрироваться на официальном сайте акции.