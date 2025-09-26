Ричмонд
Тренер омского «Авангарда»: «Мы в первом периоде не проявили должного духа»

По мнению Ги Буше, «Авангард» в матче с «Трактором» попал на «голодного» соперника.

Главный тренер хоккейного «Авангарда» Ги Буше 25 сентября оценил на пресс-конференции выездной матч своей команды против «Трактора». По его мнению, соперник проявил большую мотивацию, чем «ястребы».

«Сегодня мы играли с голодной командой, “Трактор” вышел побеждать, мы — просто играть в хоккей. Челябинск заслужил победу. При этом мы провели неплохой второй и третий периоды, смогли перестроиться после первого периода, но потерянные 20 минут сказались. Потом у нас было много голевых моментов, однако где-то шайба не попадала в ворота, где-то вратарь делал невероятные сейвы», — отметил он.

Также наставник добавил: в матче как такового не было переломного момента. Омичи просто в первый период не проявили нужного соревновательного духа.

"Мы сами рыли себе яму, играя с мотивированным соперником. Да, мы могли сравнять счёт затем, но нельзя побеждать, когда ты не играешь первый период. Такие вещи не проходят в КХЛ.

Нам приходится просить наших крайних нападающих выходить на точку, поэтому есть проблемы с этим показателем. Однако во многих других компонентах мы становимся лучше, например, большинство", — уточнил Ги.

При этом гости не заработали в Челябинске ни одного большинства, настолько дисциплинированно сыграли уральцы, подметил тренер.

Ранее мы писали, как прошел сам матч с «Трактором».