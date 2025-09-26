В Челябинской области впервые в этом сезоне прогнозируется мокрый снег

«Важное место в циркуляции атмосферы занимает антициклон над Балтикой. Он усиливается, расширяется и поднимается на север, блокируя широтные движения. Из-за этого в ближайшие сутки-двое в наш регион воздух будет поступать по ультраполярной траектории — с Ямала, Карского моря», — комментируют в Уральском УГМС.