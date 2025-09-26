В Челябинской области впервые в этом сезоне прогнозируется мокрый снег

По информации синоптиков, в субботу в регионе будет облачно с прояснением. Местами пройдут небольшие осадки, днем в горах — умеренные, в виде дождя, в горах временами — с мокрым снегом.
Ветер западный, северо-западный, его скорость 4−9 м/с. Температура воздуха 27 сентября ночью от нуля до плюс 5, при прояснении заморозки — до минус 3, днем завтра максимум плюс 7−12.
Над Уралом завершается смена юго-западного воздушного потока на северо-западный. Частный циклон с республики Коми уже слился с фронтальной волной. От Архангельска на Средний Урал завтра переместится еще один небольшой циклон с осадками.
«Важное место в циркуляции атмосферы занимает антициклон над Балтикой. Он усиливается, расширяется и поднимается на север, блокируя широтные движения. Из-за этого в ближайшие сутки-двое в наш регион воздух будет поступать по ультраполярной траектории — с Ямала, Карского моря», — комментируют в Уральском УГМС.
Температура на высоте полтора километра в Екатеринбурге сегодня минус 4, опустится до минус 6−7, а это значит, что есть значительная вероятность перехода дождя в снег, поясняют на этом примере специалисты.
