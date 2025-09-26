Еще один проблемный светофор стал причиной пробок в Хабаровске

«С Чернореченского шоссе (ТЦ “Стрелка”) выехать невозможно. С 24 сентября красный горит больше двух минут, а зеленый — всего несколько секунд. Скапливается огромная пробка как со стороны аэропорта, так и с города. Аварий нет, дорожных работ нет. А из-за светофоров стоим в пробке утром и вечером», — пишут хабаровчане в соцсетях.