Еще один проблемный светофор стал причиной пробок в Хабаровске

Каскад из четырех светофоров, на которых поочередно включается красный свет, тормозит движение до остановки «Питомник» — а дальше дорога свободна.
«С Чернореченского шоссе (ТЦ “Стрелка”) выехать невозможно. С 24 сентября красный горит больше двух минут, а зеленый — всего несколько секунд. Скапливается огромная пробка как со стороны аэропорта, так и с города. Аварий нет, дорожных работ нет. А из-за светофоров стоим в пробке утром и вечером», — пишут хабаровчане в соцсетях.
В мэрии говорят, что идет перенастройка — движение хотят отрегулировать таким образом, чтобы не было заторов. Пока же все наоборот.