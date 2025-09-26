Ричмонд
+23°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Еще один проблемный светофор стал причиной пробок в Хабаровске

После замены светофоров у Авиагородка теперь по утрам перманентная пробка — машины копятся в районе «Стрелки» из-за того, что автоматические регулировщики сменили режим работы.

Источник: Freepik

Каскад из четырех светофоров, на которых поочередно включается красный свет, тормозит движение до остановки «Питомник» — а дальше дорога свободна.

«С Чернореченского шоссе (ТЦ “Стрелка”) выехать невозможно. С 24 сентября красный горит больше двух минут, а зеленый — всего несколько секунд. Скапливается огромная пробка как со стороны аэропорта, так и с города. Аварий нет, дорожных работ нет. А из-за светофоров стоим в пробке утром и вечером», — пишут хабаровчане в соцсетях.

В мэрии говорят, что идет перенастройка — движение хотят отрегулировать таким образом, чтобы не было заторов. Пока же все наоборот.