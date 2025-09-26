Депутаты поддержали закон об упрощенном приеме военнослужащих на госслужбу

В Башкирии приняли первый шаг к упрощению доступа участников специальной военной операции на муниципальную службу. Соответствующий законопроект депутаты Государственного Собрания республики поддержали в первом чтении.
Как пояснили в парламенте, нововведение смягчит критерии к уровню образования, профессиональным навыкам и трудовому стажу для определенных должностей в муниципалитетах. Ожидается, что после принятия закона круг претендентов на вакансии расширится, что позволит укрепить кадровый потенциал органов местного самоуправления.
В Госсобрании отметили, что эти люди на практике доказали наличие ключевых качеств для муниципального служащего: дисциплинированность, чувство ответственности, способность к командной работе и достижению результатов.
