Депутаты поддержали закон об упрощенном приеме военнослужащих на госслужбу

В республике изменят требования к стажу и образованию для героев СВО.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии приняли первый шаг к упрощению доступа участников специальной военной операции на муниципальную службу. Соответствующий законопроект депутаты Государственного Собрания республики поддержали в первом чтении.

Как пояснили в парламенте, нововведение смягчит критерии к уровню образования, профессиональным навыкам и трудовому стажу для определенных должностей в муниципалитетах. Ожидается, что после принятия закона круг претендентов на вакансии расширится, что позволит укрепить кадровый потенциал органов местного самоуправления.

В Госсобрании отметили, что эти люди на практике доказали наличие ключевых качеств для муниципального служащего: дисциплинированность, чувство ответственности, способность к командной работе и достижению результатов.

