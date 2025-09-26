Сезон арбузов и дынь открыт: В Калининград завезли более 300 тонн

По информации пресс-службы регионального Управления Россельхознадзора, с 1 по 22 сентября в область завезли три крупные партии: 103 тонны, 60 тонн и 44 тонны бахчевых культур. Все они прошли проверку, и нарушений при контроле выявлено не было.
Кстати, эксперты напоминают: чтобы выбрать спелый арбуз, стоит обратить внимание на несколько признаков. У хорошего плода жёлтое пятно на боку, отчётливый «сухой хвостик» и звонкий звук при лёгком постукивании. А вот слишком глянцевая поверхность и мягкие бока могут говорить о незрелости или переизбытке нитратов.