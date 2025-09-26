Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сезон арбузов и дынь открыт: В Калининград завезли более 300 тонн

С начала сентября в Калининградскую область поступило свыше 300 тонн арбузов и дынь. Поставки пришли из трёх стран — Сербии, Турции и Азербайджана.

Источник: Аргументы и факты

По информации пресс-службы регионального Управления Россельхознадзора, с 1 по 22 сентября в область завезли три крупные партии: 103 тонны, 60 тонн и 44 тонны бахчевых культур. Все они прошли проверку, и нарушений при контроле выявлено не было.

Кстати, эксперты напоминают: чтобы выбрать спелый арбуз, стоит обратить внимание на несколько признаков. У хорошего плода жёлтое пятно на боку, отчётливый «сухой хвостик» и звонкий звук при лёгком постукивании. А вот слишком глянцевая поверхность и мягкие бока могут говорить о незрелости или переизбытке нитратов.