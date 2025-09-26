Легкие комедии и мелодрамы: 20+ фильмов с высоким рейтингом, которые приятно посмотреть дома

Вечером далеко не всегда тянет на что-то «серьезное» — новости и проблемы и так вбивают клинья в голову. Куда приятнее закутаться в плед, налить чай и включить легкий фильм, который расслабляет и поднимает настроение. Это может быть романтическая комедия с ссорами и поцелуями, или добрая история, где финал читается заранее, но именно в этом и прелесть. «Газета.Ru» собрала топ-20 фильмов с высоким рейтингом, которые идеально подходят для уютного вечера.
Фильмы 1980−1990-х годов.
~1. «Укрощение строптивого» (1980)~
* Страна: Италия
Один из тех фильмов, где сюжет можно пересказать в двух предложениях, а вот харизму актеров — никак. Челентано играет сварливого холостяка, который живет в уединенной вилле и считает, что ему никто не нужен, особенно спутница жизни, Мути — прекрасную и настойчивую девушку, решившую, что этого мизантропа можно и нужно перевоспитать. История проста, но именно она дала зрителям незабываемый дуэт Челентано и Мути. Их перепалки — это фейерверк: смешно, местами абсурдно, но всегда обаятельно.
~2. «За бортом» (1987)~
* Страна: США
Эта романтическая комедия давно вошла в список «классики для вечера». История начинается с того, что богатая и капризная дама падает за борт своей неприлично дорогой яхты, теряет память и оказывается в доме простого плотника, которого до этого сама же обидела и унизила. Ирония судьбы в чистом виде.
Фильм держится не только на забавных ситуациях, но и на невероятной химии между Голди Хоун и Куртом Расселом — не случайно они пара и в жизни. Получается не банальная сказка про альтернативную Золушку, а очень теплая история о том, как иногда судьба буквально сталкивает нас лбами, чтобы мы наконец нашли свое счастье.
~3. «Когда Гарри встретил Салли» (1989)~
* Страна: США
Фильм, который в свое время переписал правила жанра и стал эталоном романтических комедий. В центре — вечный вопрос: могут ли мужчина и женщина быть просто друзьями? Гарри и Салли спорят об этом на протяжении десяти лет, случайно встречаются, ругаются, дружат, снова спорят — и все это с фирменной американской иронией конца 80-х.
Мэг Райан здесь — квинтэссенция очарования, а Билли Кристал играет настолько обаятельно-ироничного героя, что зрителю хочется болеть за их пару с первой сцены. Ну и, конечно, легендарный эпизод в нью-йоркском кафе, который до сих пор цитируют в фильмах, мемах и разговорах.
~4. «Привидение» (1990)~
* Страна: США
Одна из самых знаменитых романтических картин 90-х. Молодой банкир Сэм погибает, но его душа остается рядом с любимой женщиной. Чтобы уберечь ее от опасности, он обращается за помощью к медиуму в исполнении Вупи Голдберг — и дальше начинается цепочка смешных и трогательных событий.
Фильм подарил миру культовую сцену с глиняным горшком под песню Unchained Melody. И хотя прошло больше тридцати лет, она все еще считается символом киноромантики. «Привидение» — история, которая соединяет слезы и улыбки, и именно поэтому ее хочется пересматривать снова и снова.
~5. «Красотка» (1990)~
* Страна: США
История, которая превратила Джулию Робертс в мировую звезду. Миллионер Эдвард нанимает проститутку по имени Вивьен, чтобы та составила ему компанию на несколько дней. Из случайного знакомства рождается классическая история любви, где богатый бизнесмен и уличная красавица постепенно меняют друг друга.
Фильм наполнен легким юмором, очарованием и сценами, которые стали культовыми: от похода по магазинам до романтического финала с лимузином и букетом. Джулия Робертс здесь — чарующая притягательная сила, а Ричард Гир идеально воплощает образ сдержанного героя.
~6. «Четыре свадьбы и одни похороны» (1993)~
* Страна: Великобритания
Кинофильм, который сделал Хью Гранта символом британского очарования, а жанр романтической комедии — мировым трендом на многие годы. Сюжет строится вокруг серии встреч друзей на четырех свадьбах и одних похоронах, где завязываются, рушатся и снова возникают отношения.
Главная линия — жизнь Чарльза (Грант), привлекательного неудачника в любви, и загадочной американки Кэрри (Макдауэлл). Их встречи то складываются, то срываются, а зритель то смеется над нелепыми ситуациями, то тихо переживает за героев.
~7. «Маска» (1994)~
* Страна: США
История о застенчивом клерке Стэнли Ипкиссе, который случайно находит древнюю маску, меняющую его жизнь. Стоит надеть ее — и тихоня превращается в зеленолицего супергероя с искрометным чувством юмора, которое не знает границ.
Фильм сделал Джима Керри настоящей звездой: его пластика и мимика работают на пределе человеческих возможностей. А для зрителей это сплошное удовольствие — от музыкальных номеров до сумасшедших погонь. Кстати, это был и дебют Камерон Диас, которая сразу стала иконой 90-х.
~8. «Четыре комнаты» (1995)~
* Страна: США
Фильм состоит из четырех новелл, связанных одним героем — незадачливым портье Тедом, который в новогоднюю ночь работает в роскошном, но слегка безумном отеле. Каждая комната — это отдельная история: ведьмы, шумные семейства, гангстеры и звездные капризы.
Тим Рот играет так, будто ему дали задание объединить Чарли Чаплина и мультяшного кролика. Его выражения лица и пластичность держат весь фильм, а за кадром — режиссерская четверка, каждый со своим узнаваемым стилем. Особенно выделяется новелла Тарантино — абсурдная, но блистательная и зажигающая.
Фильмы 2000-х годов.
~9. «Эрин Брокович» (2000)~
* Страна: США
Фильм о женщине, которая, не имея юридического образования, смогла раскрыть экологический скандал национального масштаба. Эрин — мать-одиночка, вынужденная работать секретарем, но ее упорство и харизма приводят к одному из самых громких судебных дел в истории США.
Джулия Робертс сыграла эту роль так мощно, что получила «Оскар» и «Золотой глобус». Но главное — фильм вдохновляет: он про то, что даже в самых сложных обстоятельствах можно изменить мир, если не сдаваться.
~10. «Дневник Бриджит Джонс» (2001)~
* Страна: Великобритания
Фильм, который подарил миру одну из самых обаятельных и смешных героинь романтического кино. Бриджит — лондонская тридцатилетняя журналистка, которая пытается наладить личную жизнь и карьеру. Но вместо идеальной картинки получается хаос: лишние килограммы, нелепые свидания, путаница в чувствах и… бесконечное чувство юмора.
Рене Зеллвегер сыграла так убедительно, что навсегда закрепилась в сознании зрителей как воплощение современной женщины со всеми ее комплексами и самоиронией. А любовный треугольник с обаятельным ловеласом Хью Грантом и сдержанным педантом Колином Фертом только подогревает интерес.
~11. «Маленькая мисс Счастье» (2006)~
* Страна: США
Фильм о семье, которая решает отвезти маленькую девочку Олив на конкурс красоты. Но это не дорога к сцене — это целое путешествие через ссоры, примирения, абсурдные ситуации и откровения. Старенький желтый фургон становится символом того, что даже самые разные люди могут быть вместе, если они — семья.
~12. «Mamma Mia!» (2008)~
* Страна: США
Этот фильм — как отпуск на греческом острове, только без перелета и загара. Сюжет прост: невеста Софи мечтает узнать, кто ее отец, и приглашает на свадьбу сразу трех бывших ухажеров своей матери. А дальше — море музыки, танцев и шуток.
Главное, что делает «Mamma Mia!» особенным — песни ABBA. Они звучат так органично, будто были написаны специально для этого сценария. И да, тут можно увидеть, как Джеймс Бонд (Броснан) поет караоке рядом с Мэрил Стрип — такое зрелище жизнь предлагает нечасто.
~13. «1+1» (2011)~
* Страна: Франция
История о дружбе аристократа, прикованного к инвалидному креслу, и его «сиделки» с парижских окраин стала мировым хитом и настоящим культурным феноменом. Тут все работает: харизма актеров, остроумные диалоги, добрый юмор и энергия, которая заражает с первых кадров.
Фильм легко балансирует между смехом и трогательными сценами, оставляя после просмотра не грусть, а радость от того, что жизнь — штука многослойная и прекрасная, даже если кажется несправедливой. Это один из тех фильмов, которые хочется советовать каждому знакомому, потому что он почти наверняка понравится всем.
Фильмы за последние 10 лет.
~14. «Стажер» (2015)~
* Страна: США
История о том, что возраст — вовсе не преграда, если хочется оставаться в движении. Бен Уиттакер, семидесятилетний вдовец, устраивается стажером в модный интернет-магазин одежды. Руководит компанией энергичная Джулс, которой едва за тридцать. На первый взгляд, их миры несовместимы, но постепенно между ними возникает дружба и взаимное уважение.
Фильм держится на контрасте: мудрый и спокойный герой Де Ниро против суеты и амбиций стартап-культуры. Но вместо конфликта зритель получает историю о том, что люди разных поколений могут быть друг для друга поддержкой.
~15. «Идеальные незнакомцы» (2015)~
* Страна: Италия
Сюжет простой: семь друзей собираются за ужином и решают сыграть в игру — положить телефоны на стол и зачитывать вслух все сообщения и звонки, которые будут поступать. Идея кажется безобидной, пока не начинают вскрываться секреты.
Фильм моментально стал хитом и даже породил десятки ремейков в разных странах, потому что тема универсальна: что будет, если все тайны станут явью? «Идеальные незнакомцы» держат зрителя в напряжении, но при этом не перегружают, ведь все действие разворачивается за одним столом.
~16. «100 вещей и ничего лишнего» (2018)~
* Страна: Германия
Немцы известны своей практичностью, и этот фильм подтверждает стереотип с юмором. Два друга и бизнес-партнера решают поспорить: кто из них сможет прожить дольше без вещей? Условие простое — они отказываются от всего, а каждый день можно возвращать себе только по одному предмету. Начинается забавный эксперимент: каково жить без одежды, без мебели, без смартфона? В итоге из смешной затеи вырастает вполне серьезный разговор о том, что действительно важно в жизни.
~17. «Моя собака Идиот» (2019)~
* Страна: Франция
Французы умеют снимать ироничные истории о кризисе среднего возраста, и эта — отличный пример. Писатель Анри переживает творческую и личную стагнацию: дети выросли, жена устала, вдохновения нет. И тут в его жизнь буквально вваливается огромный пес с дурным характером и смешным именем — Идиот.
Собака становится катализатором перемен: рушит привычный уклад, заставляет героев ссориться и мириться, а зрителей — то смеяться, то сочувствовать. Атталь и Генсбур, пара не только в фильме, но и в жизни, играют настолько естественно, что кажется — мы подглядываем в их дом.
~18. «Зависнуть в Палм-Спрингс» (2020)~
* Страна: США
Этот фильм берет классическую схему «Дня сурка» и добавляет к ней больше юмора, романтики и чуть-чуть абсурда. Герои оказываются в временной петле на свадьбе в калифорнийской пустыне: день повторяется снова и снова, а выход, похоже, не предусмотрен.
Энди Сэмберг играет беззаботного циника, Кристин Милиоти — невестину подружку, которая вдруг оказывается в той же ловушке. Вместо уныния они выбирают приключения: от танцев в супермаркете до философских разговоров о смысле жизни.
~19. «Итальянские каникулы» (2020)~
* Страна: Италия
Фильм начинается с простого недоразумения: три семьи по ошибке снимают один и тот же дом на морском побережье. Первое желание — уехать и избежать соседства, но постепенно общий отпуск превращается в череду смешных ситуаций, неожиданных откровений и новых дружеских отношений.
Это кино — концентрат итальянского стиля: легкость, юмор, семейные ссоры и примирения под солнцем и звуки моря. Улыбнуться здесь можно на каждой сцене, а в финале остается чувство, что жизнь — это как лето: короткое, но яркое.
~20. «Не смотрите наверх» (2021)~
* Страна: США
Фильм о двух астрономах, которые обнаруживают гигантский астероид, летящий прямо к Земле. Казалось бы, тут не до шуток, но мир вокруг реагирует так, будто речь идет о новой модной диете. Политики пытаются извлечь выгоду, СМИ превращают угрозу в развлекательное шоу, а соцсети заняты мемами.
Адам Маккей снял сатиру, которая смешна и тревожна одновременно. В ней столько узнаваемого, что иногда страшнее смотреть не на астероид, а на людей. Это кино идеально для вечера, если хочется и посмеяться, и подумать о том, как мы живем.
~21. «Барби» (2023)~
* Страна: США
На первый взгляд это история про куклу в розовом мире, но на деле — умная и веселая сатира о том, как мы смотрим на женщин, мужчин и вообще на стереотипы. Барби попадает из идеального Барби-ленда в реальный мир и понимает, что там все устроено совсем не так, как в ее коробке.
Грета Гервиг умудрилась совместить яркий поп-карнавал с философскими вопросами. Райан Гослинг в роли Кена выдает комедийный номер уровня «Оскара», а Марго Робби делает Барби живым и человечным персонажем.
~22. «Голый пистолет» (2025)~
* Страна: США
Герой в исполнении Лиама Нисона оказывается втянут в абсурдное расследование: на карту поставлено будущее целого полицейского подразделения и загадочный гаджет, за которым охотятся злодеи. Серьезный сюжет быстро превращается в череду нелепых ситуаций, пародий на голливудские клише и фирменных гэгов.
Лиам Нисон, известный по суровым боевикам, неожиданно играет сосредоточенного клоуна — именно в этом и вся соль. Памела Андерсон добавляет фильму самоиронии, а второстепенные персонажи устраивают настоящий карнавал абсурда. Фильм не претендует на глубину, зато возвращает атмосферу классических пародий.