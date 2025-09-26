Ричмонд
Скоростные поезда из Воронежа в Москву отменят до середины декабря

Вместо них запустят обычные скорые составы.

Источник: АиФ Воронеж

Скоростные двухэтажные поезда «Дневной экспресс», курсирующие между Воронежем и Москвой, отменят в период с 3 октября по 19 декабря. Вместо них запустят обычные скорые составы, сообщили в пресс-службе РЖД.

Время в пути составит 7,5 часа — примерно на час больше, чем у отменённых. При этом пассажиры смогут приобрести билеты на поезда-аналоги почти в два раза дешевле.

Отменят рейсы:

  • № 737 Воронеж — Москва — Казанская;
  • № 738 Москва — Казанская — Воронеж;
  • № 739 Воронеж — Москва — Казанская;
  • № 740 Москва — Казанская — Воронеж.

Вместо них будут курсировать поезда:

  • № 237 Воронеж — Москва — Казанская, с отправлением из Воронежа с 3 октября по 19 декабря в 7:11, прибытием в 14:10;
  • № 238 Москва — Воронеж, с отправлением с Казанского вокзала Москвы с 2 октября по 18 декабря в 17:30, прибытием на станцию «Воронеж-1» с 3 октября по 19 декабря в 1:03;
  • № 239 Воронеж — Москва — Казанская, с отправлением из Воронежа с 3 октября по 19 декабря в 16:31 и прибытием в Москву в этот же день в 23:58;
  • № 240 Москва — Воронеж, с отправлением из Москвы с 2 октября по 18 декабря в 8:20, прибытием на станцию «Воронеж-1» — в 15:32.

Составы будут останавливаться на четырёх станциях: Грязи-Воронежские, Мичуринск-Воронежский, Богоявленск и Рязань-2.