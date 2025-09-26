Скоростные поезда из Воронежа в Москву отменят до середины декабря

Скоростные двухэтажные поезда «Дневной экспресс», курсирующие между Воронежем и Москвой, отменят в период с 3 октября по 19 декабря. Вместо них запустят обычные скорые составы, сообщили в пресс-службе РЖД.
Время в пути составит 7,5 часа — примерно на час больше, чем у отменённых. При этом пассажиры смогут приобрести билеты на поезда-аналоги почти в два раза дешевле.
Отменят рейсы:
- № 737 Воронеж — Москва — Казанская;
- № 738 Москва — Казанская — Воронеж;
- № 739 Воронеж — Москва — Казанская;
- № 740 Москва — Казанская — Воронеж.
Вместо них будут курсировать поезда:
- № 237 Воронеж — Москва — Казанская, с отправлением из Воронежа с 3 октября по 19 декабря в 7:11, прибытием в 14:10;
- № 238 Москва — Воронеж, с отправлением с Казанского вокзала Москвы с 2 октября по 18 декабря в 17:30, прибытием на станцию «Воронеж-1» с 3 октября по 19 декабря в 1:03;
- № 239 Воронеж — Москва — Казанская, с отправлением из Воронежа с 3 октября по 19 декабря в 16:31 и прибытием в Москву в этот же день в 23:58;
- № 240 Москва — Воронеж, с отправлением из Москвы с 2 октября по 18 декабря в 8:20, прибытием на станцию «Воронеж-1» — в 15:32.
Составы будут останавливаться на четырёх станциях: Грязи-Воронежские, Мичуринск-Воронежский, Богоявленск и Рязань-2.