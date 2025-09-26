Ричмонд
Время ожидания — 262 часа. Узнали, что происходит на белорусско-польской границе

На границе Беларуси с Европейским союзом, особенно на польском направлении, наблюдаются серьезные задержки.

Источник: БелТА

По данным Госпогранкомитета на 10:00 26 сентября, в пунктах пропуска скопилось более 4800 транспортных средств.

Наиболее сложная ситуация — в пункте пропуска «Брест» (со стороны Польши — «Тересполь»). Здесь находятся 2360 легковых автомобилей и 7 автобусов.

Что касается грузового транспорта, то в пункте пропуска «Козловичи» («Кукурыки») в очереди 550 фур.

Очереди сохраняются и на литовской границе. У пункта пропуска «Каменный Лог» («Мядининкай») — 30 легковушек и 580 грузовиков. В «Беняконях» («Шальчининкай») — 90 легковых машин и 600 фур.

Граница с Латвией выглядит спокойнее: у «Григоровщины» («Патерниеки») легковых автомобилей нет, в очереди — 670 большегрузов.

Госпогранкомитет рекомендует учитывать текущую ситуацию при планировании маршрутов и возможных поездок — особенно перед выходными, когда нагрузка на пункты пропуска возрастает.