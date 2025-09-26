В Сочи задержан экс-замглавы Нижнего Новгорода Штокман

Илья Штокман стал известен после победы во втором сезоне конкурса «Лидеры России» в 2019 году. В 2020 году он был назначен первым заместителем главы Нижнего Новгорода, где курировал вопросы экономики и предпринимательства. В 2022 году чиновник ушел добровольцем в зону СВО, сохранив за собой должность, а в августе 2025 года покинул администрацию города.